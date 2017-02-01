Украина готова к эффективному сотрудничеству с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня в ходе встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил президент Украины Петр Порошенко. "Мы готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией ", - заявил он. Порошенко подчеркнул, что Украина уважает выбор американского народа.
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