Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной, а также спикером Верховной Рады Андреем Парубием и членами Кабинета министров почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у села Круты (Киевская обл.) в 1918г в бою против превосходящих сил Красной гвардии.

Присутствующие возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены погибшие в той битве украинские бойцы. Собравшиеся также почтили память погибших за независимость Украины минутой молчания.