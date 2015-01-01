Парламентская Ассамблея Совета Европы в резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" положительно оценивает прогресс реализации программы реформ в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации амбициозной программы реформ", - сказано в комментарии МИД Украины, которое обнародовала пресс-служба ведомства в среду.