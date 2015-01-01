Порошенко вновь заявляет о том, что украинская сторона неизменно выступает за необходимость прекращения огня на Донбассе
Политика

Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет о том, что украинская сторона неизменно выступает за необходимость прекращения огня на Донбассе.

Совбез ООН призвал к выполнению Минских договоренностей и прекращению огня на Донбассе
Политика

Послы стран-членов Совета безопасности ООН призвали стороны на Донбассе к немедленному прекращени

ТКГ призывает к немедленному полному прекращению огня и отводу тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля
Политика

Трехсторонняя контактная группа на заседании в среду в Минске приняла заявление, в котором призыв

Украина с 1 февраля переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций
Политика

Украина с 1 февраля переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объедине

Совбез ООН в четверг обсудит обострение ситуации на востоке Украины
Политика

Открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на востоке Украины, состоится в

Политика

Скончался мэр Луцка

Городской голова Луцка Николай Романюк скончался в эту пятницу, сообщает отдел информационной работы горсовета.

Экономика

Гонтарева рассказала, на что влияет повышение "минималки"

Повышение минимальной заработной платы может стать стимулом роста внутреннего потребления, а следовательно и экономической активности.

Армия

Украинские войска готовы контратаковать по всей линии разграничения - Турчинов

Украинские войска готовы контратаковать по всей линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

В мире

Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать.

СМИ и Технологии

В Украине уровень доверия к отечественным СМИ в 10 раз выше, чем к российским

В Украине уровень доверия к отечественным СМИ в 10 раз выше, чем к российским. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

ЧП

Более 200 шахтеров заблокированы в шахте Засядько из-за обстрелов Донецка

В оккупированном боевиками Донецке вследствие обстрелов была обесточена шахта имени Засядько.

Всего под землей оказались 203 горняка, пишет УНН со ссылкой на пресс- службу шахты.

Общество

Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Украины 4 февраля

Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Украины завтра, 4 февраля 2017 года.

Спорт

Коломойский отказался от финансирования "Днепра"

Владелец "Днепра" Игорь Коломойский дал понять, что "Днепр" может рассчитывать только на собственные заработки, пишет "Чемпион".