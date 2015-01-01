ВР ушла на каникулы
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на утреннем заседании в пятницу объявил закрытой 5-ую сессию восьмого созыва.

Об этом спикер объявил в присутствии небольшого количества народных депутатов после "Часа вопросов к правительству".

Согласно повестке дня работы парламента на пятницу, планировалось еще объявление депутатских запросов и раздел "Разное" во время которого проходят выступления парламентариев с трибуны.

В пятницу "уже традиционно" Верховная Рада не рассматривала какие-либо вопросы и не проводила голосования.

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