Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет о том, что украинская сторона неизменно выступает за необходимость прекращения огня на Донбассе.
Политика
Городской голова Луцка Николай Романюк скончался в эту пятницу, сообщает отдел информационной работы горсовета.
Экономика
Повышение минимальной заработной платы может стать стимулом роста внутреннего потребления, а следовательно и экономической активности.
Армия
Украинские войска готовы контратаковать по всей линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать.
СМИ и Технологии
В Украине уровень доверия к отечественным СМИ в 10 раз выше, чем к российским. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
ЧП
В оккупированном боевиками Донецке вследствие обстрелов была обесточена шахта имени Засядько.
Всего под землей оказались 203 горняка, пишет УНН со ссылкой на пресс- службу шахты.
Общество
Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Украины завтра, 4 февраля 2017 года.
Спорт
Владелец "Днепра" Игорь Коломойский дал понять, что "Днепр" может рассчитывать только на собственные заработки, пишет "Чемпион".