Порошенко заявил о готовности к эффективному сотрудничеству с администрацией Трампа
Политика

Украина готова к эффективному сотрудничеству с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня в ходе встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил президент Украины Петр Порошенко. "Мы готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией ", - заявил он.  Порошенко подчеркнул, что Украина уважает выбор американского народа.

Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Киев
Политика

Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Киев.

Порошенко передал Сущенко письмо, в котором заверил, что прилагает все усилия для его возвращения в Украину
Политика

Президент Украины Петр Порошенко направил незаконно удерживаемому в Российской Федерации журналис

Президент України Петро Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом Христовим
Общество

Президент України Петро Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом Христовим

В 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет - Парубий
Политика

В 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет, заявил в программе "Погляд" на "5 канале

Политика

Украина подает иск против России в суд ООН в Гааге

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел подать иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию террор

Экономика

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2017-2018

Международный валютный фонд прогнозирует рост глобальной экономики на уровне 3,4-3,6% в 2017-2018 годах. Об этом говорится в обзоре МВФ.

Армия

Россия пытается спровоцировать беспорядки в Украине - Порошенко

Власти Российской Федерации пытаются спровоцировать беспорядки в Украине.

В мире

В НАТО выразили обеспокоенность заявлением Трампа

В НАТО выразили обеспокоенность относительно заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией.

СМИ и Технологии

Гройсман поручил органам власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии"

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии".

ЧП

Полиция завершила расследование перестрелки в Княжичах, жертвами которой стали 5 правоохранителей

Зампредседателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что полиция в ближайшее время проинформирует общество о принятых мерах по рез

Общество

В Закарпатье с полудня запрещено движение грузовиков на трех дорогах

В связи со сложными погодными условиями с 12.00 пятницы, 13 января, временно ограничено движение большегрузных транспортных средств на трех автодорогах государственного значения в пределах Закарпат

Спорт

ФИФА приняла решение расширить чемпионат мира по футболу до 48 участников

Международная федерация футбола (ФИФА) единогласно проголосовала за то, чтобы, начиная с чемпионата мира 2026 года, на мировых форумах в финальной части участвовало 48 команд.