Беларусь заявила о нарушении границы патрульным самолетом Госпогранслужбы Украины

Министерство иностранных дел Беларуси 28 сентября вызвало украинского посла Игоря Кизима. Поводом стало нарушение воздушного пространства со стороны Украины самолетом DA-42, которое произошло 25 мая.

"Руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом "DA-42", имевшим место 25 сентября 2017 г. Отметив недопустимость нарушений Государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем", - говорится на сайте МИД Беларуси.

В то же время пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что нарушения не было. Самолет пограничников выполнял плановый полет для воздушного мониторинга границы на участка Черниговского и Житомирского погранотрядов. Самолет оборудован системой вторичной локации, что позволяет органам управления воздушным движением отслеживать полет самолета, и они нарушения границы не фиксировали.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

"Конечно, в пределах компетенции Госпогранслужба еще раз проверит всю техническую документацию, касающуюся данного полета", - написал Слободян в фейсбуке. По материалам LB.ua