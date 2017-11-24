Более 2,8тыс. га земель Тарутинского полигона возвращены Минобороны

При вмешательстве военной прокуратуры земельные участки общей площадью более 2,8тыс. га, входящие в состав Тарутинского общевойскового полигона в Одесской области, возвращены в собственность Министерства обороны Украины.

В пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины проинформировали, что еще 17 октября Хозсуд Одесской области удовлетворил исковое заявление военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона в интересах Министерства обороны о признании недействительными договоров аренды земли и истребовании земельных участков общей площадью более 2,8тыс. га.

"Во исполнение вышеуказанного решения 15 ноября 2017 года сторонами исполнительного производства подписан акт приема-передачи, на основании которого земельные участки реально возвращено оборонному ведомству", - говорится в сообщении.

При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что указанные земли Тарутинского общевойскового полигона стоимостью более 79 млн грн предназначены для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки. Однако незаконным решением местной райгосадминистрации они были исключены из состава земель обороны и предоставлены в пользование частному обществу для выращивания сельскохозяйственной продукции.

"Сейчас при вмешательстве и последовательных действиях военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины распыленные земли Министерства обороны Украины возвращаются в собственность военного ведомства", - подытожили в ведомстве.