Целью российско-белорусских учений "Запад-2017" была отработка создания угроз для стран Восточной Европы - Муженко

Целью российско-белорусских учений "Запад-2017" была отработка создания угроз для стран Восточной Европы. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Голосу Америки", сообщает пресс-служба Генштаба. "Основной целью учения "Запад-2017" была отработка соответствующих сценариев по созданию соответствующих группировок, которые несут с собой угрозу для стран Восточной Европы, в первую очередь, для Польши, стран Балтийского региона", - отметил он. По словам Муженко, ВСУ также провели ряд комплексных мероприятий, в ходе которых отрабатывались вопросы противодействия возможной агрессии, в том числе и с севера, при условии развертывания там российских группировок. "Вооруженные Силы Украины адекватно отреагировали на такие учения: мы также провели ряд комплексных мер, среди прочего и стратегические командно-штабные учения ВС Украины, в ходе которых отрабатывались вопросы противодействия возможной агрессии с различных потенциально-опасных направлений, в том числе и с севера, которые могут для нас представлять потенциальную угрозу при условии развертывания там российских группировок", - сообщил он.

