Для охраны арсеналов могут призвать офицеров запаса - Генштаб

Главное управление персонала Генштаба будет рекомендовать призвать до 500 офицеров запаса для прохождения службы, главным образом, на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов. Об этом заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Артеменко во время брифинга. "В этом году мы сделали первый такой призыв. На службу в ВСУ призвали около 1 тыс. человек. Сейчас решение о призыве такой категории еще не принято, но наше управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах, и необходимости комплектовать базы, склады, арсеналы будет предлагать начальнику Генштаба призвать небольшое количество этих лиц. Это будет, пожалуй, до 500 человек", - сказал Артеменко. Он уточнил, что решение о призыве буде принимать министр обороны.

