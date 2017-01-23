ГПУ вызывает Януковича на допрос 27 января

Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. Об этом говорится в сообщении ГПУ. Сообщается, что Янукович вызывается 27 января 2017 года на 15:00 в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016. Кроме того, другой повесткой его вызывают для участия 30 января в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства по этому делу.

