Гройсман поддерживает необходимость взимания платы за пользование ГРС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает необходимость взимания с операторов газораспределительных сетей (ГРС) платы за их использование.

"Я убежден в том, что это (пользование) должно быть на платной основе, в них (ГРС ) надо инвестировать, чтобы они были безопасными и это не должно привести к увеличению даже на копейку оплаты за транспортировку газа", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, в настоящее время созданная для этих целей рабочая группа работает вместе с народными депутатами над урегулированием этого вопроса.

В свою очередь заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", что договоры на платное использование ГРС уже разосланы операторам сетей для подписания.

"Министерство сделало публичную оферту, мы ожидаем, что операторы в установленный законом срок со своей стороны подпишут указанные договоры", - написал он.

Как сообщалось, вопреки требованиям закона "О рынке природного газа", операторы газораспределительных сетей до сих пор пользуются сетями бесплатно. В частности, они не осуществляют выплаты государству, местным общинам, кооперативам или иным организациям, которые строили эти сети за свой счет.