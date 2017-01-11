Гройсман призвал Госслужбу занятости занятся созданием новых рабочих мест

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Государственную службу занятости перейти от финансирования безработных к созданию новых рабочих мест. Об этом он заявил сегодня в ходе заседания правительства, передает РБК-Украина. "Я не намерен финансировать службу занятости и содержать безработных", - заявил он. При этом Гройсман заверил, что сделает все необходимое, чтобы создавать новые рабочие места с достойной зарплатой.

