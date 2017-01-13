Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет защищать бизнес от "государственного рэкета". Об этом он написал на своей странице в Facebook. Гройсман сообщил, что сегодня посетил "Правительственный контактный центр", в который обращаются тысячи людей со своими вопросами и проблемами. "Среди актуальных сейчас вопросов - переход на новый уровень минимальной заработной платы. Почему я инициировал принятие этого решения? Кто бы что сегодня не говорил, но для меня важно прежде всего то, что в результате изменится материальное положение около 4 млн украинских граждан и их семей с низким уровнем доходов", - сообщил он. Кроме того, Гройсман подчеркнул, что тех, кто пытается обойти это решение будет ждать жесткое наказание. "И в то же время уверяю - не допущу того, чтобы кто-то несправедливо выкручивал руки предпринимателям. Считаю, что пришло время устанавливать новый "контракт" между бизнесом и властью - бизнес выходит из тени, а власть создает благоприятные условия для его ведения и защищает его от "государственного рэкета". Такой подход я начал вводить с прихода в правительство и буду его и дальше последовательно реализовывать", - подчеркнул он.

