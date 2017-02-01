Кабмин одобрил концепцию развития Национальной гвардии Украины до 2020 года

Кабинет Министров одобрил концепцию развития Национальной гвардии Украины до 2020 года. Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел. Соответствующее решение принято сегодня, 1 февраля, на заседании Правительства. "Программа развития определяет основные принципы и направления развития НГУ, объединяет основные принципы и направления развития НГУ, как составляющей сектора безопасности и обороны Украины", - сообщают на сайте.

