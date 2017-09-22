Минобороны объявило демобилизации срочников

Военные, имеющие степень "специалист" или "магистр", будут освобождены в октябре-ноябре, остальные - в октябре-декабре

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре- декабре 2017 года".

Документ подписан в соответствии с указом президента Украины, информирует Министерство обороны.

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, в последующие сроки:

- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017;

- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

Кабинет министров Украины установил, что численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре, составляет 10460 человек.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует полностью перейти на контрактную службу в армии до 2020 года. По материалам IPress.ua