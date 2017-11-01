Осенний призыв-2017 уже выполнен на 70%

В рамках осеннего призыва- 2017 за первый месяц работы призывные комиссии уже выполнили 70% плана, сообщил начальник отдела комплектования и призыва - замначальника управления призыва и комплектования ГУ персонала Генштаба Вооруженных сил Украины Валерий Дендебера.

На брифинге в среду в Киеве он проинформировал, что в целом планируется призвать 10 тыс 460 молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

"На сегодняшний день мы более 70% от плановых показателей, которые составляют 10 тыс 460 человек,... уже отправили в ВСУ и другие военные формирования", - сказал он.

В.Дендебера отметил, что планируется 6 тыс 360 человек направить в армию, 3,5 тыс. - в Национальную гвардию , 600 человек - в Государственную спецслужбу транспорта.

Представитель Генштаба также уточнил, что призывные комиссии завершат свою работу 30 ноября.