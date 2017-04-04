Переходной период при внедрении абонентской платы за распределение газа составит не менее 3 мес.– глава НКРЭКУ

Переходной период при внедрении абонентской платы за распределение газа составит не менее 3 месяцев, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Он (переходной период ) будет длиться минимум три месяца. В понедельник это решение будет окончательно сформулировано и, как минимум, до отопительного периода никаких новых нагрузок для потребителя не будет", - сказал он.

Д.Вовк добавил, что НКРЭКУ предложит правительству расширить действие субсидий и на абонплату за распределение газа, а также демпфировать будущий рост платы за распределение газа для некоторых категорий потребителей за счет уменьшения цены газа, как товара (в рамках механизма специальных обязательств).