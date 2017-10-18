Полковника Генштаба ВСУ задержали на взятке в 3 тыс. долларов

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали одного из офицеров Генштаба ВC Украины на взятке в 3 тыс. долларов. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры. "Задержан один из начальников отдела Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковника, который требовал и в дальнейшем получил от гражданина К. неправомерную выгоду в размере 3000 долларов США за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления очагов нефте-химического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий", - говорится в сообщении. Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины проводит первоочередные следственные действия и решает вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски и отстранение от должности.

