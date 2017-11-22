Порошенко поручил Кабмину разработать меры по развитию лесхоза и сохранению заповедников

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству разработать ряд мер по обеспечению стабильного природопользования и развития лесов, усовершенствования системы государственного управления в сфере охраны, защиты, использования и воспроизводства лесных насаждений, ведения лесного хозяйства, сохранения ценных природных комплексов и экосистем, развития заповедного дела.

Это закреплено в указе "О дополнительных мерах по развитию лесного хозяйства, рационального природопользования и сохранения объектов природно-заповедного фонда", обнародованном в среду.

Согласно документу, Кабинет министров должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов. В частности, по усовершенствованию системы финансирования и развития лесного и водного хозяйств, путем создания государственных фондов указанных хозяйств.

Кабмин должен разработать проект закона, направленный на усовершенствование системы государственного природоохранного контроля и мониторинга состояния окружающей среды, который введет новые подходы к осуществлению государственного природоохранного контроля и усилит ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны окружающей природной среды. Новый закон должен также расширять полномочия общественных инспекторов по охране окружающей среды в сфере государственного природоохранного контроля.

До июня 2018 года должен быть наработан законопроект по развитию природно-заповедного дела и сохранению особо ценных природных территорий, который будет способствовать сохранению природных мест, редких и исчезающих в Европе видов природной флоры и фауны, а также предусматривать установление системы мониторинга за ними.

Кроме того, документ должен устанавливать единые требования к содержанию проектов создания территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины; упростить порядок предоставления земельных участков государственной и коммунальной собственности в постоянное пользование учреждениям природно-заповедного фонда и четко разграничить полномочия органов исполнительной власти по выдаче документов разрешительного характера в отношении специального использования природных ресурсов в пределах территорий таких фондов.

Среди прочего Кабмину надлежит принять комплексные меры по развитию лесного хозяйства, повышению экологического и экономического потенциала лесов, охране, защите и воспроизводству лесных насаждений.

П.Порошенко также постановил разработать и утвердить программу "Леса Украины – 2030"; провести инвентаризацию лесного фонда Украины и активизировать работу по воспроизводству лесов.

Указ устанавливает требование внедрения новых механизмов государственного управления в сфере лесного хозяйства; повышение эффективности его ведения; определение стратегических направлений развития деревообрабатывающей промышленности в Украине для создания продукции с большей добавленной стоимостью.

Президент также постановил обеспечить внедрение единой государственной системы электронного учета древесины, в том числе подтверждение ее происхождения, с учетом европейских норм и стандартов. Должна быть создана надлежащая конкуренция субъектов хозяйствования в процессе проведения аукционов по продаже необработанной древесины и обеспечена открытость информации о выданных специальных разрешениях на использование лесных ресурсов.

В рамках комплекса мер по охране и сохранению особо ценных природных территорий до сентября 2018 года должен быть разработан и утвержден национальный план мероприятий по развитию заповедного дела с учетом международных обязательств Украины, активизировано международное сотрудничество в сфере охраны окружающей природной среды и др.

В части усиления способности учреждений природно-заповедного фонда Кабмину предлагается рассмотреть вопрос о расширении перечня платных услуг, которые могут ими предоставляться, а также о привлечении средств международной технической помощи и частных партнеров.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.