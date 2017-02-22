Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала текущего года в ряды Вооруженных сил по контракту приняты около 4,5 тыс. человек.

"В прошлом году в Вооруженные силы приняты по контракту около 70 тыс. украинских добровольцев. (…) С начала этого – еще 4,5 тыс. человек записались в ряды ВСУ", - сказал президент, выступая в ходе оперативных сборов ВСУ в среду в Киеве.