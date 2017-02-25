Порошенко утвердил сроки призывов и увольнения срочников в запас на 2017

Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2017 году. Соответствующий указ №44/2017 он подписал 24 февраля, сообщает в субботу пресс-служба главы государства. Указано, что документом определяются сроки проведения в текущем году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы. Предполагается, что реализация указа обеспечит своевременное выполнение задач, связанных с подготовкой и проведением указанных мероприятий. «Из Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и отслужили установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в мае - июне и в октябре - ноябре 2017 года. Другие военные-срочники, которые отслужили установленные сроки, будут увольняться в запас в апреле - июне и в октябре - декабре этого же года», - говорится в указе. В свою очередь призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться весной и осенью: в апреле - мае и октябре - ноябре 2017 года Кабинету Министров президент поручил определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в этом году. Правительство, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением указанных мероприятий, а Министерство инфраструктуры - обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих и призывников с соблюдением требований безопасности и проведения расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам. Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 1 марта 2017 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября этого года.

