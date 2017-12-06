Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область передал воинам Вооруженных сил сертификаты на 40 медицинских автомобилей "Хаммер"
Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область передал воинам Вооруженных сил сертификаты на 40 медицинских автомобилей "Хаммер", сообщает пресс-служба главы государства.
"Все сорок автомобилей разъедутся сразу отсюда по боевым бригадам в зоне проведения АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию, украинского воина", - отметил Порошенко.
Он поблагодарил присутствующего на мероприятии исполнительного вице- президента компании AM General по вопросам международных оборонных программ Лоуренса Платта за этот важный для наших воинов вклад.
В свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что с первого дня независимости Украины и в течение последних лет, после вызванной Россией агрессии, Соединенные Штаты поддерживают ее в защите суверенитета.
"Ведь здесь, в Яворове, подготовка продолжается. Совместно силы США, Украины и стран-союзников работают плечо к плечу над созданием программы всесторонней подготовки. И это только одна из частей помощи в размере 800 млн долларов, которая предоставляется США для Украины в целях подготовки и боевого оснащения", - отметила она.
"Самое важное, что это помогает заложить фундамент долгосрочной готовности ВСУ, и одновременно позволяет совершенствовать подготовку войск, чтобы отвечать угрозам на востоке Украины с достоинством", - сказала посол.
Йованович отметила, что сегодня официально передаются 40 современных автомобилей, оборудованных для медицинской помощи, что позволит повысить уровень реагирования и готовности.
"Эти кареты скорой помощи являются символом нашей непрерывной, постоянной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс - отважных и верных мужчин и женщин, которые защищают свободу своего государства", - сказала она.
Кроме того, президент осмотрел оснащение одного из автомобилей, который передается украинским военным.
Отмечается, что в течение 2016-2017 годов США передали ВСУ Украины 45 медицинских "Хаммеров". Автомобиль может перевозить до четырех раненых на носилках или до шести сидячих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шести больных.