Рада не смогла рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и закрылась

Верховная Рада Украины не смогла продолжить рассмотрение законопроектов о реинтеграции Донбасса. В связи с блокированием трибуны спикер ВР Андрей Парубий закрыл заседание парламента. По его словам, на совещании предлагалось изъять из законопроекта нормы, которые ссылались на минские договоренности. "Мы провели совещание, на котором было определено, что в законе, который находится на рассмотрении, изымаются пункты, которые ссылаются на минские соглашения. Это норма, которая должна разблокировать заседание Верховной Рады Украины. Это была согласованная позиция, которую я должен был объявить с трибуны. Тем не менее трибуна продолжает быть заблокированной. Это неприемлемая ситуация в законе, в котором мы должны признать Россию агрессором на уровне законодательного акта, идет сопротивление этой позиции", - подчеркнул глава парламента. Парубий закрыл заседание ВР и заверил, что данный законопроект все равно будет принят. "Я не могу понять, какая логика у тех людей, которые занимают сегодня трибуну... мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Я хочу еще раз подчеркнуть, закон о признании России агрессором будет принят в этом зале", - подчеркнул спикер. Напомним, ранее сообщалось, что ряд депутатов Верховной Рады Украины заблокировал трибуну и президиум парламента в ходе рассмотрения законопроекта №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

