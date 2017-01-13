Россия привела в готовность ракетную систему С-400 в оккупированном Крыму

Российская Федерация привела в готовность ракетную систему С-400 в оккупированном Крыму. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ, сообщает "Интерфакс". "Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму...Система ПВО С-400 "Триумф" поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году", - говорится в сообщении. Как сообщается, ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

