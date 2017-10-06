С начала года зафиксировано более 70 случаев применения беспилотников возле воинских частей

С начала 2017 года военнослужащими Вооруженных сил Украины зафиксировано 72 случая применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах расположения воинских частей. Об этом сообщает пресс-центр генштаба ВСУ. Сообщается, что задержаны 26 человек, которые руководили БПЛА. В отдельных случаях для сбивания данных аппаратов применялось оружие. "Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывает всех владельцев БПЛА не использовать их (БПЛА, - ред.) в районах расположения воинских частей. Это позволит избежать ситуаций, связанных со сбиванием летательных аппаратов и задержанием их операторов", - говорится в сообщении.

