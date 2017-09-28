С января 2018 года зарплаты военнослужащих увеличатся в 4,5 раза

С 1 января 2018 зарплаты военнослужащих увеличатся в 4,5 раза.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

По его словам, должностной оклад военных будет зависеть от прожиточного минимума, который обеспечит ежегодный рост размера денежного обеспечения военных.

- Кроме того вырастут оклады за военные звания. В частности за звание солдат будут платить не 30, а 560 гривен, а майора - не 125, а 1420 гривен, - написал Слободян.

Постановление сохраняет основные выплаты военным: остается надбавка за особенности прохождения службы военнослужащими в размере до 100% должностного оклада с учетом оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Также сохранена выплата единовременного пособия военнослужащим, которые подписали свой первый контракт. Это от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сохранено ежемесячное вознаграждение военных за службу за участие в зоне проведения АТО.

Напомним, президент Петр Порошенко пообещал, что украинские военные, которые находятся на первой линии в зоне АТО, получат 10 тыс. грн доплаты. По материалам ICTV Факти