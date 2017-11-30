Ситуация на востоке Украины - это угроза всему западному миру, считает Полторак

Западный мир должен совместно противостоять информационным вызовам эффективными действиями, так как конфликт в Украине является сигналом для других, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Ситуация на востоке Украины - это угроза всему западному миру, поэтому противостояние информационным вызов не лозунгами, а действиями является эффективным и результативным. Мы должны совместно противостоять информационным вызовам", - подчеркнул министр во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По мнению главы Минобороны Украины, конфликт в Украине является сигналом для других стран, как может развиваться ситуация.

В свою очередь Е.Чолий заверил в продолжении поддержки и помощи Украине.

"Можете надеяться на нашу мощную поддержку. Мир должен понимать, что это не чисто украинско-российский конфликт, а мировая угроза. Если Украина защитит свои границы, то она обеспечит этим стабильность в регионе", - отметил он.