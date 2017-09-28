Турчинов анонсировал проведение заседания СНБО по ситуации в Калиновке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов анонсировал заседание СНБО в ближайшие десять дней. На заседании будут сделаны выводы о ситуации на военных складах страны в контексте ЧП на арсенале вблизи города Калиновка Винницкой области.

"Где-то в течение десяти дней, я надеюсь, что предложения от силовых структур поступят для проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, где будут сделаны соответствующие выводы и утверждены соответствующие программы", - цитирует Турчинова "Интерфакс-Украина".

Турчинов напомнил о том, что будущее заседании СНБО было одобрено на заседании военного кабинета вечером в среду, 27 сентября. По словам секретаря СНБО, на заседании военного кабинета им также поднимался вопрос об ответственности должностных лиц за взрывы на военных складах Украины, в том числе в Калиновке.

"Стране нанесен самый большой удар с начала войны. Удар по нашей обороне, по нашей обороноспособности. Для меня принципиально, и именно так я поставил вопрос во время заседания Военного кабинета - это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что мы неспособны защитить наши стратегические арсеналы. И пока у нас не будут отвечать наивысшие должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки", - отметил Турчинов.

На заседании военного кабинета президент Украины Петр Порошенко также указал на угрозу национальной безопасности, которую несут пожары на складах боеприпасов.

"Просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, и не допустить повторения трагедии", - сказал глава государства.

По материалам: Интерфакс-Украина