Турчинов опровергает незаконные поставки украинского оружия в Азию и Африку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опровергает информацию о незаконных поставках оружия, которые Украина якобы осуществляла в страны Азии и Африки.

Об этом он заявил во время брифинга в рамках I Всеукраинского форума частных предприятий оборонной промышленности, сообщает корреспондент Укринформа.

"Была публикация, что уже частные предприятия нарушают запреты поставок оружия в страны Азии и Африки. Проверили эту информацию - не соответствует действительности, все в рамках закона", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, на днях представители Проекта по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) заявили о том, что оборонные предприятия Украины являются посредниками для европейских производителей, которые поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток. Читайте также: В Госэкспортконтроле прокомментировали обвинения в незаконной поставке оружия

По данным проекта, военный транспорт, стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов, был приобретен в Польше, а затем частями якобы отправлен в Украину. После этого, как утверждают расследователи, 45 машин со всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты. По материалам УКРИНФОРМ