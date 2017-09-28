Турчинов: Ответственность за взрывы в Калиновке несет и Муженко

По мнению Турчинова, пока не будут отвечать наивысшие чиновники, которые не выполняют качественно свои функции, Украина будет считать потери и убытки

При пожарах в Балаклее и Калиновке армия потеряла огромное количество боеприпасов, и за это должны отвечать все, на ком лежит ответственность за оборону страны, начиная с начальника Генштаба. Об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Турчинов отметил, что вчера вечером был собран военный кабинет, и главным вопросом была локализация пожара на арсенале в Калиновке. "На сегодня происходит детонация отдельных снарядов, фактически пожар остановлен", - сказал он.

"Я буду говорить откровенно. На протяжении этого года во время уничтожения, по сути, арсенала в Балаклее, этого пожара в Калиновке мы потеряли огромное количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший удар с начала войны, удар по нашей обороне и обороноспособности", - отметил он.

По словам Турчинова, принципиальным для него вопросом, который он поднял на заседании военного кабинета, является ответственность - начиная от начальника Генштаба Виктора Муженко и по всей вертикали всех, кто отвечает за оборону страны.

"Мы продемонстрировали, что неспособны защитить наши стратегические арсеналы. И потому возникает вопрос о качестве защиты нашей страны. И пока у нас не будут отвечать наивысшие чиновники, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки", - подчеркнул он. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.