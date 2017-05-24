У ВСУ достаточно вооружения и боеприпасов

Украина располагает достаточным запасом боеприпасов, вооружения и техники, а обращения официального Киева к международным партнерам в вопросе вооружений касаются оборонительных средств, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы нуждаемся в усилении противотанковых средств, средствах ПВО и других средств защиты. То есть, в оборонительном вооружении. Именно об этом мы просим наших иностранных партнеров", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, С.Полторак подчеркнул, что на сегодня запасов боеприпасов, вооружения и техники на складах и хранилищах достаточно для обеспечения задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины.

"На сколько хватит этих запасов зависит от интенсивности боевых действий. На сегодня их достаточно для адекватной реакции на обострение ситуации. Количество тонн я не скажу, пускай противник потратит силы и средства, облегчать им роботу не надо. Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу – нам необходимо строить свой завод для создания запасов", - отметил министр.