Украинские войска готовы контратаковать по всей линии разграничения - Турчинов

Украинские войска готовы контратаковать по всей линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе визита в Авдеевку, сообщает пресс-служба СНБО. Как отмечается, перед украинскими военнослужащими поставлена задача уточнить оперативные планы на случай проведения наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных действий по контратаке. "В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовыми ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения", - сказал он. Напомним, ранее сообщалось, что из Авдеевки в города Донецкой области эвакуированы более 100 человек.

