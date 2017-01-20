В Минобороны назвали условие новой волны мобилизации

Министерство обороны Украины допускает проведение новой волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Степан Полторак, передает 112 Украина.

"Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию", - сказал он.

Полторак отметил, что новая волна мобилизации возможна в случае серьезного ухудшения ситуации в зоне АТО.

По его словам, теперешняя обстановка в Украине позволяет не проводить новую мобилизацию. Он напомним, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.

Ранее в Генштабе рассказали о возможности призыва офицеров запаса.