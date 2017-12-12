В Украине завершился осенний призыв на срочную службу

В Украине завершилась призывная кампания "Осень-2017", особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении управления Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В ходе проведения осенней призывной кампании в течение октября-ноября текущего года на срочную воинскую службу были призваны граждане Украины мужского пола 1997-1990 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в сообщении.

Срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, за исключением зоны проведения антитеррористической операции. Сотни мужчин, пополнивших армейские ряды в этот период, заступят на охрану стратегически важных объектов ВСУ.

Военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска (силы) - 12 460 человек, в том числе Вооруженных Сил Украины - 8 360, Национальной гвардии Украины - 3 500, Государственной специальной службы транспорта - 600, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

"Проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии, хватает. Около 70 процентов не явки призывников до военных комиссариатов. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно. За уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет", - напомнили в ведомстве.