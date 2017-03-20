За время АТО погибли 2629 украинских военных

С начала конфликта на Донбассе погибли 2 тысячи 629 украинских военных. Об этом заявил спикер Министерства обороны по АТО Андрей Лысенко

. "Общие боевые потери наших военных в этой войне - 2629 человек", - заявил Лысенко. По его данным, 2220 погибших - это военнослужащие Вооруженных сил Украины, в то время как остальные - представители Нацгвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС.

Сообщается, что ранения с начала конфликта получили свыше 9 тысяч 400 военных.

