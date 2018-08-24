24 серпня - 27-а річниця Дня незалежності України

Державне свято, встановлене у 1992 році постановою Верховної ради України, - День незалежності України. День незалежності України - відначається в країні щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР Акту проголошення незалежності України".

Разом з цим Актом, 24 серпня 1991 року також була прийнята Постанова Верховної Ради України «Про військові формування на Україні».

Ця подія вважається датою утворення української держави у сучасному вигляді.

Історію України прийнято відраховувати з моменту створення Київської держави в 9 столітті. Після занепаду цього державного утворення і сопутствовавшего йому розпаду на дрібні князівства у 17 столітті утворюється Козацько-Гетьманська держава, яка проіснувала до кінця 18 століття, після чого, аж до 20 століття, незалежної української держави не існувало.

Після Жовтневої революції 1917 року на Україні позначився підйом національного руху, що оформився в "Третій Універсал" Центральної Ради 20 листопада 1917 року і оголосив Українську Народну Республіку - УНР. В Універсалі було оголошено про свободу слова, друку, віросповідання, зборів, страйків, скасування смертної кари.

У День незалежності традиційно проходить безліч урочистих та масових святкових заходів.

За матеріалами Ukr.Media та Вікіпедії.