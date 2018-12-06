Американский самолет провел внеплановый полет над югом Украины

Полет над Украиной проведен в рамках Договора по открытому небу и связан с обстрелом россиянами украинских кораблей

США и их союзники провели внеплановый полет над территорией Украины в рамках Договора по открытому небу в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Как отмечают в ведомстве, полет подтверждает обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами.

"Беспричинная атака России на украинские корабли в Черном море возле Керченского пролива - это опасная эскалация при (сохранении Россией) модели все более провокационного и угрожающего поведения", - утверждается в пресс- релизе.

Также отмечается, что США желают лучших отношений с Россией, но пока это невозможно из-за "незаконных и дестабилизирующих" действий РФ в Украине и в других местах.

Ранее мониторинговые данные западных авиационных ресурсов показали, что разведывательный самолет ВВС США OS-135B в четверг провел полет у северных границ Крыма, осуществляя его над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины. По их сведениям, прежде полеты американских разведывательных самолетов в этом районе не фиксировались.

Тем временем вблизи побережья Крыма на Черном море был зафиксирован многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья полуострова.

Напомним, что 1 декабря 2018 года "на полях" саммита G20 в Аргентине Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе.

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