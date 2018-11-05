Дело Гандзюк: в Раде ведутся дискуссии на предмет создания временной следственной комиссии

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает правоохранительные органы найти заказчиков нападения на чиновника Херсонского городского совета, общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента спикер напомнил, что 4 ноября в Киевской городской клинической больнице умерла Екатерина Гандзюк. "Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна остаться безнаказанной", - подчеркнул он.

Парубий призвал правоохранительные органы как можно скорее установить заказчиков этого преступления. Он отметил, что в начале Согласительного совета группа депутатов сообщили ему, что они обратились к фракциям парламента с предложением создать временную следственную комиссию по нападения на активистку.

Спикер добавил, что по этому поводу идут дискуссии.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда её дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из- под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью "Законченное убийство". Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.