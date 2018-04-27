День пограничника в Украине будет отмечаться 30 апреля – Порошенко

Украинские пограничники будут отмечать свой профессиональный праздник 30 апреля, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", - заявил президент, выступая на торжествах, посвященных 100-летию пограничной службы Украины в пятницу.

По словам главы государства, этот праздник должен стать созвучным реальным событиям именно в Украине.

"А современная Украина является исторической преемницей Украинской народной республики и Гетманской державы", - добавил П.Порошенко