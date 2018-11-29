Эрдоган может стать посредником в урегулировании Керченского кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности посредничества между Украиной и Россией в вопросе урегулирования ситуации, сложившейся ввиду последних событий в Азовском море.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в стамбульском аэропорту Ататюрк перед отлетом в Буэнос-Айрес, сообщает Анадолу.

"Комментируя последние события в Азовском море, Эрдоган сказал, что обсуждал пути выхода из сложившейся ситуации, включая возможность посреднической деятельности со стороны Турции, в ходе телефонных переговоров с президентами России Владимиром Путиным и Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Эрдоган добавил, что на саммите G20 в Аргентине намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом тему сирийского Мюнбича.

Говоря о повестке дня предстоящего саммита, глава турецкого государства отметил, что одной из главных тем на G-20 станут вызовы, с которыми столкнулась глобальная экономика.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. На площадке саммита будут обсуждаться проблемы международной торговли, в частности, пути прекращения торговой войны между Китаем и США.

Кроме того, мировые лидеры попытаются расширить зону свободной торговли, несмотря на рост напряженности в мировой экономике.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море. По материалам Укринформ