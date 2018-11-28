Facebook блокирует украинские публикации об агрессии РФ - СМИ

Пользователи соцсети обратили внимание, что после инцидента в Черном море соцсеть иногда блокирует сообщения об агрессии РФ и ее президенте

В день одобрения Верховной Радой введения военного положения в Украине из- за атаки российских кораблей на украинские в Черном море, проукраинские сообщения некоторых пользователей Facebook администрация соцсети блокировала за "нарушение стандартов сообщества". Об этом пишет агентство Радио Свобода.

Как отмечают журналисты, в заблокированных постах были ссылки на украинские СМИ, которые писали об атаке на море, наращивании военной техники РФ у границ Украины и политике президента РФ Владимира Путина.

Под блокировкой оказались посты, в которых не было языка вражды, но они касались российской агрессии против Украины.

Люди утверждают, что блокировка идет также по хэштегам #RussiaAttacksUkraine и #StopRussianAggression.

Некоторые пользователи обратились в Facebook за разъяснениями и говорят, что "похоже, посты были маркированы как спам".

Жалобу в администрацию соцсети подготовило и Мининформполитики.

Ранее издание Детектор.Медиа разбиралось с тем, как работает модерация в Facebook, и какой контент блокирует эта соцсеть. Среди причин - насилие, травля и домогательство, язык вражды, обнажение, нарушение авторских прав, спам и фейковые новости. Менеджер корпоративных коммуникаций Facebook объяснил, что для удаления сообщения "достаточно и одной жалобы". По материалам ЛІГАБізнесІнформ