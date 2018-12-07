Глава МИД Германии предложил расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Из-за обострения украинско-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить действие мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Азовское море.

Об этом он заявил в четверг на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, сообщает DW.

По словам Мааса, это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине.

Как отмечается, перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

"Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически", - резюмировал Маас.

Сейчас действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей. После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине провели двустороннюю встречу. Одним из вопросов, вынесенных на эти переговоры, был захват украинских кораблей Россией возле Керченского пролива. По материалам DailyUA