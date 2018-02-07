Javelin будут в Украине в нынешнем году - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в получении от США противотанковых комплексов Javelin уже в текущем году.

"Я хотел бы сказать точно: мы получим Джевелины своевременно… В этом году точно", - сказал С.Полторак в эфире телеканала "112. Украина" в среду.

Как сообщалось, 25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в Госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

17 января начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что подготовка к эксплуатации ПТРК Javelin уре ведется, а их поставки и прием на вооружение украинской армии ожидаются в первом полугодии текущего года, добавив, что партнеры называют "разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев".

29 января 2018 года специальный представитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Украина и США совместно работают над передачей Вооруженным силам Украины ПТРК Javelin, но для этого необходимо время.