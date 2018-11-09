Кабмин может предложить Раде увеличить штрафы за работу незаконных автозаправочных станций

Кабинет министров Украины может предложить Верховной Раде увеличить штрафы за работу незаконных автозаправочных станций, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Возможно, мы с такой инициативой выйдем в парламент, чтобы за фальсификат (горюче-смазочных материалов - ИФ), за незаконную продажу "влупить" такие штрафы, чтобы никому не было повадно этим вопросом заниматься", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Отвечая на вопрос, что делает Кабмин в ответ на растущее количество нелегальных АЗС, премьер отметил, что Государственная фискальная служба занимается этим вопросом: "с точки зрения ликвидации незаконных заправок, есть определенные результаты, но они недостаточны".

"Буквально каждую неделю десятки таких АЗС прекращают свою деятельность, но появляются новые", - сказал В.Гройсман.

Он подчеркнул, что для борьбы с незаконными АЗС необходимо консолидировать всю правоохранительную систему страны, а также усилить наказание за нелегальную деятельность в этой сфере. По материалам Интерфакс-Україна