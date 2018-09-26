Кабмин сегодня утвердит число призывников в рамках осенней кампании

Кабинет министров Украины на заседании 26 сентября утвердит численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для призывной кампании. Соответствующая повестка дня опубликована на "Урядовом портале".

Также сообщается, что члены правительства рассмотрят порядок обеспечения Вооруженных сил, других формирований и медиков средствами и ресурсами во время их привлечения к обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, на Кабмине сегодня планируют сформировать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий, а также утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.