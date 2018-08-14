Канадская компания подтвердила договор с Украиной о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму $770 тыс

Канадская компания по оборонным технологиям PGW Defense Technologies, подтвердила договор с Украиной о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $770 тыс. Об этом сообщил владелец компании Росс Спагруд в интервью UATV .

"Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей Родины", - заявил Спагруд.

По его словам, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра, а также определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года канадское правительство открыло двери для экспорта канадского оружия в Украине.

По материлам издания "Остров"