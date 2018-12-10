Консулы посетили еще шестерых украинских военнопленных в московских СИЗО

Консулы Украины в Российской Федерации сегодня посетили еще шестерых украинских военнопленных в следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово" в Москве.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Нас проинформировали, что консулы посетили шестерых наших пленных моряков. Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Посольство уже перечислило каждом из военнопленных средства в качестве материальной помощи", - сказал Погорельцев.

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"По результатам встречи родные моряков будут проинформированы, и им будет предоставлена более развернутая информация относительно посещения", - добавил дипломат.

По его словам, консулы уже сегодня будут звонить родственникам военнопленных.

"И завтра утром консулы планируют продолжить посещения. Сегодня они начали посещать в 14:00 по Москве. А завтра с утра будут посещать, и планируют посетить шестерых моряков", - заявил Погорельцев.

Он сказал, что всего консулы посетили уже 13 моряков.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

7 декабря украинские консулы посетили в СИЗО семерых украинских моряков. По материалам УНИАН