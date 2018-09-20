Минобороны должно ускорить переход на стандарты НАТО - Президент

Минобороны и Генштаб должны ускорить достижение оборонным сектором стандартам НАТО. Об этом во время ежегодного послания заявил Президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде Украины.

"От Министерства обороны, от Генерального штаба требую ускорить достижение оборонным сектором стандартов НАТО, равно как и полной оперативной совместимости с армией стран-членов этого оборонного-политического блока", - заявил П.Порошенко.

Он добавил, что денежное довольствие военных ВСУ в следующем году в госбюджете должно быть увеличено не менее чем на 37%.

"В октябре мы начнем сдавать в эксплуатацию новые общежития для контрактников - 184 новые помещения, в которые поселятся примерно 23 000 воинов-контрактников. Часть этого года, часть в начале следующего года", - резюмировал Порошенко.

Ранее Президент Порошенко заявил, что военные в Донбассе получат питание по стандартам НАТО. По материалам УНН,