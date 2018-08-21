Минсоцполитики: Пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров

Информация об ограничении социальных выплат для пенсионеров, которые работают, является недостоверной.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, передает UBR.

В сообщении говорится, пенсионная реформа не ограничила, а наоборот - ликвидировала любые ограничения выплат работающим пенсионерам. Поэтому им не придется выбирать между пенсией и заработной платой.

Согласно официальному сообщению Минсоцполитики, информация об ограничении социальных выплат для работающих пенсионеров не соответствует действительности.

"Проведена пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Помимо этого было отмечено, что ни правительство, ни министерство не планируют ограничивать права работающих пенсионеров. В то же время введенная с первого октября 2017 года норма о 15-процентном уменьшении пенсионных выплат работающим пенсионерам отменена.

По состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия выросла почти на 36% по сравнению с ее размером в аналогичный период 2017 года.