Москалькова сообщила, что уУкраинские моряки в "Матросской тишине" получают медпомощь - Москалькова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова узнала от российской коллеги Татьяны Москальковой о том, что моряки в больничном изоляторе "Матросской тишины" уже могут самостоятельно передвигаться и получают медицинскую помощь.

Об этом Денисова написала на странице в Facebook.

"Провела разговор с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой. Что касается моряков, находящихся в больничном изоляторе "Матросской тишины", то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Раненые, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб", - написала Денисова.

Также, по словам Москальковой, в понедельник украинским морякам привезли передачи, для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

Кроме того, российский уполномоченный проинформировала, что сейчас в СИЗО-2 "Лефортово" происходит так называемое дорасселение, в результате которого каждого из моряков разместят в 8-метровой камере, рассчитанной на двух арестантов, "к каждому из них будет подселен другой заключенный, который также впервые привлекается к ответственности".

Военнопленные также не ограничены в прогулках во дворе СИЗО.

Также Денисовой пообещали, что во вторник, 4 декабря, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков.

Вечером 25 ноября стало известно, что россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив. Для осуществления своей операции РФ привлекла боевые вертолеты, а также блокировала возможность прохода через Керченский пролив. В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины были ранены украинские моряки. Российским военным и пограничникам ФСБ РФ, которые напали на украинских моряков, сообщили о подозрении.

Суды оккупированного Крыма арестовали всех украинских моряков, которые были захвачены ФСБ РФ в Азовском море.#Буквы