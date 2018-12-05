Муженко заявил о сильнейшей с 2014 года угрозе вторжения со стороны РФ в Украину

Российская армия увеличивает свои силы у границы с Украиной еще с конца августа и в настоящее время представляет наибольшую с 2014 года военную угрозу.

Об этом в интервью Reuters заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Россия увеличивает свои силы у границы с Украиной еще с конца августа. И сейчас представляет наибольшую военную угрозу с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, во время разговора генерал показал серию спутниковых снимков, подтверждающих размещение российских танков типа "Т-62 М" в 18 км от украинской границы.

Муженко также добавил, что с середины сентября до 1 октября, за две недели, их количество возросло более чем вдвое, а именно с 93 до 250 единиц.

Поэтому он считает, что эти данные являются доказательством того, что РФ наращивала силы перед атакой на три корабля ВМС Украины и их захватом 25 ноября в Керченском проливе, и это может быть предвестником полномасштабного вторжения.

По мнению Муженко, Россия не знает ни юридических, ни моральных, ни каких- либо других границ.

"Перед нами находится агрессор, который не знает ни юридических, ни моральных, ни каких-либо других границ, и поэтому очень трудно спрогнозировать, когда она начнет активную фазу боевых действий против Украины", - сказал он.

Муженко также добавил, что Украина ожидает помощи от своих союзников, в основном от США. В частности речь идет о предоставлении оборудования, которое может распознавать объекты как в воздухе, так и на море, корабли и оружие для военных.

Как подытожил генерал, в следующем году в Азовском море будет завершено строительство военной базы, а продолжительность военного положения страны будет зависеть от действий со стороны Российской Федерации.По материалам "День"