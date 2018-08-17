На Донбасі українські військові знищили російський безпілотник

Засобами ППО Об'єднаних сил збито російський безпілотний літальний апарат, що літав над Луганщиною

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що вчора, 16 серпня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил було зафіксовано безпілотний літальний апарат російських окупаційних військ, який проводив розвідку наших позицій на напрямку Первомайськ-Сіверськодонецьк-Сватове.

"Одразу ж чергові засоби ППО були приведені у боєготовність "Повна". Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними станціями, ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що БПЛА обладнаний камерою із 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- і відео зйомки з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

"Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, вироблена російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно з заводом виробником БПЛА "Орлан", що доводить причетність Російської Федерації до постачання озброєння на Донбас в інтересах дій окупаційних військ", - повідомляють у штабі ООС.

Орієнтовна вартість лише однієї камери становить більше 100 тисяч доларів США.

Зазначається, що таким чином Росія продовжує здійснювати пошук нових форм та способів застосування новітніх зразків озброєння та військової техніки в реальних бойових умовах на території України.

"Одночасно з цим, російською стороною проводиться дослідницька робота щодо оцінки реальних можливостей техніки військового призначення, використовуючи окуповані території України у якості полігону", - зазначають українські військові.