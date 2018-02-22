На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник

2018-02-22 16:40

Сегодня, 22 февраля, во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования ГНСУ, что в Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия.

"Государственная пограничная служба Украины выражает слова соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее в Запорожской области во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток" была смертельно ранена гражданское лицо. По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.

Также в рубрике