На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник

Сегодня, 22 февраля, во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования ГНСУ, что в Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия.

"Государственная пограничная служба Украины выражает слова соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее в Запорожской области во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток" была смертельно ранена гражданское лицо. По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.