На Одещині успішно випробували крилату ракету конструкторів "Луча"

На півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети виробництва конструкторського бюро "Луч". Ракета успішно виконала заплановану програму

Українську крилату ракету вчергове випробували в Одеській області. Про це 17 серпня повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

Ракета виробництва КБ "Луч" може знищувати і військові та інфраструктурні об'єкти, зокрема, стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом. Також ця зброя може вражати ворожі плавзасоби на відстані до 300 км.

Секретар РНБО Олександр Турчинов, який був присутній на випробуваннях, запевнив, що українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя. Він заявив, що ці ракети здатні знищувати будь-які морські та наземні цілі.

На сьогоднішніх льотних випробуваннях крилата ракета повністю виконала заплановану програму й уразила морську ціль на відстані 100 км.

Нагадаємо, днями секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов побував на підприємстві КБ "Луч". Турчинов оглянув цехи, де виробляють новий потужний український ракетний комплекс "Вільха", а також нову українську крилату ракету "Нептун".